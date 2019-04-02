مركز الأمير سلطان للقلب: نعالج حالات طبية معقدة

نجح مركـز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، في إجراء 394 عملية لجراحة الشرايين الرئوية المعقّدة التي تحدث بسبب التشوهات الخلقية أو الأضرار الناتجة عن عمليات جراحية أو تدخّلات قسطرية سابقة، بحسب ما أعلنه استشاري أول جراحة قلب الأطفال ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بالمركز، الدكتور عبدالعزيز بن علي الخالدي.

وقال الخالدي، إنّ برنامج جراحة الشرايين الرئوية بدأ في المركز عام 2017، ويستقبل حالات من مختلف مراكز القلب في المملكة ودول الخليج ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، لافتًا إلى أنّ المركز عالج حالات لم يتم قبولها في مراكز متقدمة في أوروبا و«أمريكا»، حيث أجريت لهم عمليات وحالاتهم مستقرة.

وأضاف أنّ أغلب الحالات المصابة بهذا المرض بين الأطفال، ناتجةٌ عن التشوهات الخلقية التي تتطلب معالجة لساعات طويلة من الجراحة الدقيقة لإصلاح الشرايين الرئوية الصغيرة جدًّا والمعقدة، لإعادة ضخ الدم بشكل طبيعي إلى الرئتين.

ويحظى المرضى في هذه الحالات بخدمات علاجية متقدمة وعناية فائقة عبر برنامج متكامل وعيادة متخصصة بجراحة الشرايين الرئوية؛ حيث كانوا في السابق عرضةً للوفاة بسبب عدم تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لهم، أو مكوثهم لفترات طويلة في العناية المركزة. أما الآن، فبالإمكان تقديم الخـدمـة العــلاجية المناسبة لهـم ولمدة أقصاها سبعة أيام، بحسب البيان.