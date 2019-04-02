صرف عطاء أولى مراحل «سند محمد بن سلمان» بقيمة 100 مليون ريال

أعلن برنامج «سند محمد بن سلمان», بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى، البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة «سند الزواج»، وذلك بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

ومبادرة «سند الزواج» إحدى مبادرات برنامج «سند محمد بن سلمان»، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم على التحقُّق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

ويقوم البرنامج بالتواصل المستمر مع المتقدمين وإشعارهم بآلية التقديم على المبادرات والإجابة عن الاستفسارات وتوضيح سبل الحصول على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، علمًا بأنّ باب التسجيل لا يزال مفتوحًا عبر رابط التقديم بالضغط هــنــا.

ويأتي برنامج «سند محمد بن سلمان» يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات، التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

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ويهدف البرنامج، الذي يمثل الغاية الشخصية لسمو ولي العهد، إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافةً إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويرتكز على العديد من المبادرات المجتمعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سمو ولي العهد سابقًا، مثل دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها.

وتتضمن شروط أهلية سند الزواج، أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية، ويكون عمر الزوج ما بين 21 و40 سنة وللزوجة بين 18 و40 سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، مع الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ويمكن التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج «سند محمد بن سلمان»، واختيار صفحة سند الزواج، والتأكّد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير، وانتظار رسالة اعتماد الطلب، والإقرار والتعهّد بصحة البيانات، وإدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، واجتياز دورة الوعي المالي.