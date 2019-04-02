بالأسماء.. التعليم توفد 130 معلمًا للتدريس في الخارج

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، إيفاد 130 معلمًا للتدريس في الخارج، ابتداءً من العام الدراسي المقبل (1440/1441) في مختلف التخصصات التربوية.

وقالت وكيل الوزارة للتعليم الموازي الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، في تصريحات أوردها بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ برنامج الإيفاد السنوي يأتي ضمن جهود المملكة، التي تهدف إلى خدمة المواطنين المقيمين بالخارج، وكذلك أبناء تلك الدول من المواطنين والمقيمين الراغبين في دراسة المنهج السعودي، الذي يحظى بثقة واحترام الجميع وعلى أيدي معلمين سعوديين أكفاء ومؤهلين في مختلف التخصصات.

وأضافت أنّ المعلمين الموفدين للدول الشقيقة والصديقة يقومون بالتدريس في المؤسسات التعليمية لتلك الدول خاصة في تخصص اللغة العربية، الذي يحظى باهتمام الدولة، مشدِّدةً على أنّ هذه البرامج التعليمية لها مردود إيجابي على الميدان، وتمثل خدمة وطنية رائدة، كما تعكس المستوى المتقدم الذي بلغه نظام التعليم في المملكة.

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في سياق متصل، قدّم مدير عام المدارس السعودية في الخارج الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري تهنئته للمعلمين، الذين صدر قرار إيفادهم للعمل في الخارج، متمنيًّا لهم التوفيق في عملهم وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم في الدول التي رُشّحوا للعمل بها، وأن يقدموا ثمرة تميّزهم من خلال نقل الخبرات وتطبيق ما تميّزوا فيه في الداخل، وكان له دورٌ في حصولهم على فرصة الإيفاد.

وأكَّد أهمية الظهور بالصورة الحسنة وتمثيل المملكة خير تمثيل، وأن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، علاوة على أهمية استثمار ما لدى تلك الدول من خبرات وتجارب تعليمية، موضحًا أنّ الفترة المقبلة ستشهد استكمال الموفدين للإجراءات الرسمية والحصول على التأشيرات اللازمة للعمل، وسيشارك جميع الموفدين في برنامج المهارات الأمنية والدبلوماسية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، والتي ستعقد بمقر المعهد ابتداءً من يوم 23/8/1440هـ لمدة خمسة أيام.

ونوّه بأنَّ بعض معلمي اللغة العربية الموفدين للدول الشقيقة والصديقة مكلفون بحضور دورة تدريبية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تُقام في مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية بالرياض ابتداءً من يوم 25/11/1440هـ لمدة خمسة أيام.

ونشرت الوزارة أسماء المعلمين الموفدين للتدريس في الخارج، ويمكن الاطلاع عبر هذا الرابط بالضغط هــنــا.

