إنقاذ حياة سائق سقطت على رأسه حمولة شاحنة بالطائف

نجح فريق طبيّ بمستشفى ظلم العامّ، في إنقاذ حياة قائد شاحنة، عقب تعرضه لإصابة بالغة بالرأس، بعد سقوط أجزاء من حمولة الشاحنة التي كان يقودها على رأسه بطريق الطائف- الرياض السريع.

كان المصاب قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العامّ، يعاني من إصابات خطيرة ونزيف بالرأس وشبه توقف للتنفس؛ حيث جرى عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب، وقدمت له الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية التي أسهمت بفضل الله في استقرار الحالة.

وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرّض المصاب لنزيف داخل الرأس، ما استدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ورافق الفريق الطبي المصاب للإشراف على حالته حتى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ حيث تم استقبال الحالة هناك وتقديم الرعاية الطبية لها.

ويقدم مستشفى ظلم العامّ يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزًا وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسية منها طريق الطائف- الرياض السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد (ظلم- الخرمة).