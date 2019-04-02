أمانة نجران تبدأ تنفيذ مشروع درء مخاطر السيول

بدأت أمانة منطقة نجران، العمل في تنفيذ مشروع درء مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار بحيّ الفيصلية بمدينة نجران، وذلك في إطار جهود الأمانة الرامية إلى تنفيذ حزمة من المشروعات التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وقال أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنَّ المشروع عبارةٌ عن تنفيذ قناة صندوقية مغلقة بطول 2800 متر طولي، تبدأ من غرب جامع البخاري، مرورًا بطريقي الملك عبدالعزيز، والملك عبدالله حتى وادي نجران، مشيرًا إلى أنَّه يجري العمل حاليًّا في أعمال الحفر بالجزئية الواقعة جنوب التموين الطبي.

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وتفقّد عيبان -في وقتٍ سابق من مارس الماضي- محافظة يدمة، لمتابعة تنفيذ المشروعات البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين ونسبة الإنجاز، حيث شملت الجولة زيارة مشروع درء أخطار السيول الجاري تنفيذه بوادي اللجام، وساحة الاحتفالات بحيّ العزيزية، وأحد الملاعب الرياضية تحت التنفيذ، وحدائق الأحياء الجاري تنفيذها، وأعمال «السفلتة».

ووجّه أمين المنطقة، بمضاعفة الجهود وسرعة استكمال الأعمال المتبقية لتحقق تلك المشروعات الهدف المنشود منها. مشددًا على المقاولين المنفذين بسرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية وحسب المواصفات الفنية.

وكان المهندس عيبان قد تفقّد أمس الإثنين، أعمال تسوير مبنى المركز الحضاري بمحافظة ثار، حيث اطّلع على سير العمل ونسبة الإنجاز، كما تفقَّد مراحل العمل في أحد حدائق أحياء المحافظة ضمن مبادرات «أنسنة»، وتم إطلاعه على نسبة الإنجاز، ووجه بمضاعفة الجهود.