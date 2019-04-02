مركز الملك سلمان يُوزِّع سلالًا غذائية على أيتام 5 محافظات يمنية

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السلة الغذائية لشهر مارس، لأسر 420 يتيمًا ويتيمة من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

كما وزّع مركز الملك سلمان أمس الإثنين، 900 سلة غذائية تزن 66 طنًّا و600 كيلوجرام في مديرية عتق بمحافظة شبوة، يستفيد منها 5400 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 120 ألفًا و170 سلّة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية، في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وفي الأردن، وزّع المركز اليوم الثلاثاء، المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في العاصمة عمّان، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع 861 أسرة بواقع 4845 فردًا، بحضور مساعد المشرف العامّ على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز.

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وأكد المهندس البيز، خلال التوزيع، استمرار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في العالم، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي لا يتوانى عن بذل الجهود الكبيرة لتحقيق الرسالة الإنسانية النبيلة التي تتبناها المملكة العربية السعودية.

ويجري البيز جولة ميدانية على أبرز النشاطات التي يقدمها المركز للاجئين السوريين في الأردن تستمرّ لمدة يومين.

و«مركز الملك سلمان» مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، وتم تأسيسه في مايو 2015، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويتولى التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية؛ بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.

ونفّذ المركز عددًا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم، واستفادت عشرات الدول حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.