السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم اللقاء الدوري للأمن والسلامة



نجران 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، اللقاء الدوري للأمن والسلامة، تحت شعار "مدارس آمنة", بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك بمسرح الإدارة العامة للتعليم بنجران.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم نجران الدكتور خالد ناجي آل سعد، أن اللقاء يهدف إلى رفع مستوى الأداء لدى منسوبي الأمن والسلامة وقادة المدارس, وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتطوير العمل بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المدارس من خلال إطلاق مشروعات التدريب لمبادرة تحسين وسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية.

وتضمن اللقاء أوراق عمل للجهات الحكومية المشاركة كان منها "دور الدفاع المدني تجاه المنشأة التعليمية"، و"مهام مسؤول السلامة بالمنشأة التعليمية"، و"المخاطر المرورية حول المدرسة وكيفية التعامل معها"، و"الإجراءات والخطوات التي يجب اتخاذها وقت حدوث الحوادث بالمنشآت التعليمية"، و"دور قائد المدرسة تجاه الأمن والسلامة".

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16:52ت م

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