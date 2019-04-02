السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الخامس للجنة أصدقاء البيئة بالقصيم



بريدة 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة , بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الاجتماع الخامس للجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة ، لاستعراض أهم التقارير والدراسات البيئية ، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان عضو اللجنة ، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، وأمين لجنة أصدقاء البيئة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ، وأعضاء اللجنة من مسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة والمهتمين بالبيئة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بالجميع ، مؤكداً أن موافقة المقام السامي على إقامة أسبوع البيئة سنوياً يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة على رفع مستوى معدل الوعي البيئي بين أبناء هذا الوطن المبارك في القطاعات كافة, موجهاً سموه بإنشاء رابطة حماية وتنمية البيئة بالمنطقة للإسهام في تعزيز البيئة وتنميتها وحمايتها.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية مواصلة تحسين البيئة وتعزيزها والذي يُعد واجب ديني ووطني وحضاري , مباركاً سموه خطوة إطلاق مأوى ومتحف الحبارى بمنتزه القصيم الوطني بالتعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ وإكثار الحبارى, مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق البيئة وإنشاء مراكز بيئية متخصصة وهي المركز الوطني للأرصاد , والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر , والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي , يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الموارد الطبيعية لهذه البلاد المباركة والحد من تلوث البيئة والإسهام في تعزيز جودة الحياة لأبناء الوطن كافة.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : على الجميع مسؤولية الحفاظ على البيئة وحمايتها , والمحافظة على أراضي المراعي وتنميتها ومنع الرعي الجائر والاحتطاب فيها ، والذي يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي من الأشجار والنباتات البرية وتتسبب برفع معدل التلوث والتأثير في السياحة البيئية وفقدان الحياة البرية ، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بالبيئة وتعزيزها والحفاظ عليها في هذه البلاد المباركة ، التي دائماً تهتم على إيجاد بيئة صحية سليمة خالية من كل تلوث.

من جهته, بين أمين المجلس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع , أن الاجتماع الخامس للجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة استعرض أهم التقارير والدراسات البيئية ، واستعراض موافقة مجلس الوزراء على إقامة أسبوع البيئة سنوياً وتحديده وقته خلال فصل الربيع من كل عام , والاطلاع على تقرير إقامة فعاليات أسبوع البيئة , وانطلاق حملة أرض القصيم خضراء للمرحلة الرابعة , الذي دشنها سمو أمير المنطقة.

وأفاد أن المجلس ناقش متابعة أداء لجان أصدقاء البيئة في المحافظات ، مقدماً شكره وتقديره للدعم الدائم من قبل سمو أمير منطقة القصيم على كل ما من شأنه الحرص على البيئة وتعزيزها في الجوانب المرتبطة بذلك ، منوهاً بمشاركة الجهات المعنية مع ما تقدمه اللجنة لخدمة البيئة بالمنطقة.

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16:47ت م

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