السعودية اليوم / غرفة نجران تستضيف عددًا من الدورات التدريبية المجتمعية



نجران 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، بدءًا من يوم الأحد القادم، عددًا من الدورات التدريبية المجتمعية، التي تنفذها جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم الإدارية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وتشمل الدورات التدريبية دورة "المحاسبة لغير المحاسبين", ودورة "تقييم المشروعات التجارية", ودورة "تصميم الإعلان وكيفية تأثيره على المستهلك".

وتأتي تلك الدورات, ضمن التعاون المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.

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16:06ت م

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