السعودية اليوم / محافظ تيماء يرأس الاجتماع الرابع للمجلس المحلي بالمحافظة



تبوك 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمقر المحافظة اليوم , اجتماع الجلسة العادية الرابعة من الدورة الخامسة للمجلس المحلي للعام 1440هـ ، بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية المعنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تخدم محافظة تيماء والمراكز الإدارية التابعة لها المدرجة في جدول الأعمال، منها استعراض ما لدى الإدارات الحكومية من خطط مستقبلية، كما تم استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمشروعات المعتمدة في قطاع البلدية والتعليم والصحة والمياه والكهرباء .

// انتهى //

16:03ت م

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