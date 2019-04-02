السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يلتقي وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي



عمّان 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة سكرتير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة أوليفييه تشيغولوتي، الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة والصداقة التي تربط الأردن وفرنسا، والتواصل المستمر بين البلدين وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

// انتهى //

15:58ت م

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