السعودية اليوم / الهلال الأحمر يشارك في فعاليات ملتقى " حزم وعزم " بظهران الجنوب



ظهران الجنوب 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

تشارك هيئة الهلال الأحمر بمحافظة ظهران الجنوب في فعاليات وبرامج "حد الأبطال" في نسخته الثانية ، ضمن ملتقى " حزم وعزم ", الذي ينظمه المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بظهران الجنوب بالشراكة مع بلدية ظهران الجنوب ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة, وذلك في قاعة شمس للاحتفالات بظهران الجنوب.

وتمثلت المشاركة في توعية وتثقيف زوار ومرتادي الملتقى على الإسعافات العاجلة الضرورية لضحايا الحوادث والكوارث والنكبات العامة, ونقل المرضى والمصابين في الحوادث والمساهمة في علاجهم والاشتراك في محاربة الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية والاشتراك في نشر الثقافة الصحية.

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15:53ت م

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