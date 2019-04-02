الإسراء والمعراج أعظم آيات النبوة وأجلّ معجزاتها

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياص

في شهر رجب من كل عام تحل ذكرى الإسراء والمعراج وهي المعجزة التي تعد بحق أعظم آيات النبوة وهي المعجزة التي تتجلى فيها قدرة الله تعالى وعظمته، وصدق رسالة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، كما تتبيّن عظمة بيت المقدس ومكانته وقدسيته عند المسلمين.

المعجزة الخالدة

تلك الرحلة العجيبة والمعجزة الخالدة التي حيّرت العقول، وأذهلت الألباب؛ لأنها خارجة عن مألوف البشر، وهي الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في مسافة شاسعة، رأى فيها النبي عظيم آيات الله وجلال ملكوت الربّ ثم عاد في نفس الليلة.

أعظم آيات النبوة

إن معجزة الإسراء هي أعظم آيات النبوة وأجل معجزاتها، فيها حكم وأحكام، ودروس بليغة عظام، رحلة اختص الله بها خليله وصفيه محمدًا صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى بيت المقدس موطن النبوات، وأولى القبلتين، تشريفًا لقدره وتعظيمًا لمكانته، وتجديدًا لعزيمة نبينا وثباته، معجزة حيّة ربانية حملت بشرًا إلى عالم السماء وأعادته إلى الأرض، فالكون كله في قبضته، لا إله غيره، ولا رب لنا سواه.

كما أن عظمة الإسلام تتجلى في الإسراء، كون الدين الإسلامي جمع الله فيه شرائع من كان قبلهم، وهو الختام لكل الشرائع، إذ وثّقت الرحلة الأخوة بين الأنبياء وأن رسالتهم جميعًا واحدة، وكلما حلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماء يستقبل فيها بقولهم: (مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد).

إمام الأنبياء

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في رحلة الإسراء اجتمع الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المسجد الأقصى لعلو مرتبته وجلالة قدره، فهو أفضل الأنبياء وسيدهم، كما جاء في الحديث الذي وصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء: (فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلّي، أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم- يعني نفسه- فأقمت الصلاة فأممتهم).

سرعة انتشار الإسلام

إن القدرة العجيبة التي انتقل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تشبه سرعة انتشار الإسلام وبلوغه أصقاع الأرض، فهو دين يملأ الآفاق، ، يتخطى السدود والحدود، فقد انتشر الإسلام في الصدر الأول انتشارًا يكاد يكون معجزة ويجيء انتشاره في وقتنا الحاضر ليؤكد معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لعدي بن حاتم: (فو الذي نفسي بيده ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه) وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها)، وقال: (ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك الله بيت مدرٍ ولا وبرٍ إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل).

الارتباط الوثيق بين المسجدين

وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ونال هذه المرتبة السنية لشرف مقام العبودية التي تمثّلت في شخصه صلى الله عليه وسلم ولشرفها وصفه ربه بالعبودية في أعلى مكان وأجلّ مقام، قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ}، ونقرأ في رحلة الإسراء والمعراج التأكيد العميق على الارتباط الوثيق بين المسجد الحرام وهذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وفي ذلك إشارة للأمة ألا تفرط في المسجد الأقصى لمكانته وقدسيته وبركته.

مشاعر الوحدة

ومن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء أن المسجد الأقصى بتاريخه وفضائله يوقد في المسلمين مشاعر الوحدة، ويقوّي رابطة الأخوة لنصرته وتطهيره من أوضار الشرك والضلال، وهو قضية المسلمين التي ستبقى حية في نفوس أبناء هذا الدين، لا يزعزع اعتقادنا بذلك إنكار المنكرين وافتراءات المعتدين.