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2019-04-02 صور.. إتلاف 2700 كجم من اللحوم والأسماك غير الصالحة وضبط 8 عمال مخالفين بالمدينة متابعات الخليج 365 -المدينة المنورة نجحت أمانة منطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع قوة الضبط الميداني في ضبط موقعين يتم خلالهما تخزين اللحوم والخضراوات داخل سكن عمال في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأنه جرى إتلاف أكثر من 2700 كيلوجرام من اللحوم والدجاج والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتسليم 8 عمال للجهات الأمنية. Advertisements









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