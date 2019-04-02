الان تتابع الدكتوراه لـ”المقعدي” من كلية الشريعة بجامعة أم القرى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القنفذة- الخليج 365- خضر المقعدي
منحت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز للطالب علي بن حمد المقعدي، في رسالته العلمية التي جاءت بعنوان: “سلطة الدولة في تقييد العقود في الفقة الإسلامي.. دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة بالنظام السعودي”.
وأوصت لجنة مناقشة الرسالة المكونة من الدكتور محمد الصواط، والدكتور خالد العروسي، والدكتور ناصر الميمان، بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتوزيعها على مكتبات الجامعات السعودية.
“الخليج 365” تقدم التهئنة للدكتور “المقعدي”، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
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