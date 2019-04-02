شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “التقاعد” تطلق خدمة “العناية بالعملاء” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:39 مساءً, 2 أبريل 2019 م
المناطق - واس
قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإطلاق خدمة “العناية بالعملاء”, وذلك في إطار سعيها لتقديم خدمات مميزة لعملائها وفق استراتيجيتها 2022.
وتتيح هذه الخدمة تقديم جميع طلبات الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى الخاصة بالعملاء عن طريق بوابة واحدة بهدف تحسين عملية استقبال هذه الطلبات وسهولة متابعتها وتقديم خدمة ذات جودة عالية تسهم في تحقيق رضا العملاء.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة عبدالله الشليخي, أن إطلاق خدمة “العناية بالعملاء” يأتي حرصاً من المؤسسة على رضا العميل وضمان تقديم الخدمة المميزة التي جعلتها استراتيجية المؤسسة 2022 أحد أهدافها الرئيسة.
وتهدف الخدمة إلى تحقيق الربط والتكامل الآلي بين هذه الخدمة وبين أنظمة المؤسسة الأخرى الموجهة لخدمة العميل.
وأوضح الشليخي, أن هذه الخدمة يمكن الدخول عليها من موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa والضغط بعد ذلك على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “العناية بالعملاء”.
وأضاف الشليخي, أنه جرى تصنيف طلبات بوابة العناية بالعملاء إلى ثلاثة أنواع وهي تقديم مقترح أو استفسار أو شكوى، وبعد اختيار العميل لأحدها يستكمل العميل طلبه بكل يسر وسهولة , ويتم بعد ذلك توجيه الطلب إلى الإدارة المعنية للرد على العميل بأسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “التقاعد” تطلق خدمة “العناية بالعملاء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.