شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. اطلاق مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص لتوفير المباني التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم ، إطلاق وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للمباني مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير المباني التعليمية في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل الذي أقرّه مجلس الوزراء.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن المشروع الذي يتكون من 60 مشروعاً تعليمياً تضم 1,756 فصلاً دراسياً وتستوعب 52,680 طالباً، كما اطلع سموه على مكونات المشروع الذي يأتي ضمن مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بدعم وتمكين من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة (مشروعات).

وقد أعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للمباني إطلاق كراسة الشروط والمواصفات للمشروع الأول من مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، لتنفيذ 60 مدرسة في منطقة مكة المكرمة وذلك في إطار استمرار الوزارة لتحسين ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المخطط إنشاؤها وإدراجها، مع التزام الوزارة بالخدمات التعليمية كافة بما فيها توفير التعليم المجاني والكادر التعليمي والإداري والمناهج التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات، وسعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير العملية التعليمية.

ويُعدّ مسار البناء والصيانة والتحويل (BMT) أحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الرامية إلى الإسهام في تنمية قطاع التعليم، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة المخاطر، وصدر به قرار مجلس الوزراء برقم 179 وتاريخ 26/3/1440 هـ لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة بإشراف مباشر من لجنة البرنامج التنفيذي التي يرأسها معالي وزير التعليم.