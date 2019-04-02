الفرق بين عطاء سند محمد بن سلمان وقرض الزواج

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعدما أعلن برنامج سند محمد بن سلمان عن صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى أمس يتساءل الكثير عن الفرق بين مبادرة سند الزواج وقروض الزواج التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية.

وبحسب موقع المبادرة فإن مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان هي اجتماعية وغير ربحية، مبنية بهدف تخفيف الأعباء المختلفة للمستحقين من خلال تقديم عطاءات غير مستردة وليست قروض مطلوب استعادتها أو يتم تسديدها، وغير مرتبطة بأي جهة أخرى سواءً حكومية أو خاصة.

ما سبق يعني أن عطاء محمد بن سلمان هو منحة لا ترد لمن تنطبق عليهم الشروط واجتازوا الدورات المطلوبة أما قروض الزواج فهي مثل غيرها من أدوات التمويل التي توفرها المؤسسات لمن يرغب.

وكان برنامج سند محمد بن سلمان أعلن أمس, بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة سند الزواج، التي تعدّ إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.

ويأتي ذلك الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

الجدير بالذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان”، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويهدف البرنامج الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه، إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويرتكز البرنامج على العديد من المبادرات المجتمعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سموه سابقًا، مثل دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها.