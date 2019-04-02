اختتام مبادرة الاختبار التحصيلي بتعليم مكة المكرمة

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - واس

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اختتمت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس , مبادرة الاختبار التحصيلي لتدريب الطلاب وذلك للعام الثاني على التوالي بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي, وذلك بثانوية الحسين بن علي.

وأوضح الحارثي أن هذه المبادرات التعليمية تلامس احتياج الطلاب في المرحلة الثانوية، وتسهم في رفع كفاءتهم التعليمية وقدراتهم الذهنية، وتعزز ثقتهم في أنفسهم لتجاوز مرحلة الاختبار التحصيلي والقدرات بكل ثقة واقتدار، مشيداً بأصحاب المبادرة منسوبي مكتب التعليم بغرب مكة خالد الجابري ومساعديه والمشرفين التربويين وقادة المدارس وكل من ساهم في هذه المبادرة حتى أينعت وآتت ثمارها المباركة لافتا أن أعداد الطلاب الذين حضروا المبادرة خلال شهر ٣٠٠٠ طالب من طلاب المرحلة الثانوية بمدارس مكتب الغرب.

وعبر عن شكره للطلاب المشاركين في برنامج المبادرة لحرصهم على التعلم واكتساب المعرفة والخبرات اللازمة التي يحتاجونها، خاصة وأن البرنامج يقام في الفترة المسائية وحثهم على مواصلة العلم ونيل أعلى درجاته لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

من جانبه أكدّ مدير مكتب التعليم بغرب مكة خالد الجابري على أهمية هذه المبادرة, التي يحرص المكتب على تقديمها وتنفيذها للطلاب لما لها من دعم للمدارس لردم الفجوة بين نتائج الثانوية العامة و الاختبار التحصيلي عن طريق حصر الطلاب المستهدفين في مدارس المكتب للمرحلة الثانوية، واختيار الطلاب الغير قادرين لتهيئه أنفسهم لمثل هذه البرامج من ذوي شهداء الواجب و أبناء جنودنا في الحد الجنوبي من طلاب الصف الثالث ثانوي على مستوى مدارس المكتب لمدة ٣ سنوات قادمة من ٧٠ % إلى ٨٠ % كمتوسط عام ,وذلك عن طريق استقطاب المتميزين من المشرفين و المعلمين في المواد العلمية الذين لديهم الخبرة الكافية في إثراء مثل هذه البرامج ، والممارسين لها فعلياً من أجل تدريب المستهدفين من طلاب مدارس المكتب.

وفي نهاية البرنامج كرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة جميع المشرفين وقادة المدارس والمعلمين المشاركين في المبادرة.