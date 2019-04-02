“العدل”: توثيق 5200 عقد شركة خلال 6 أشهر

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

سجلت عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات منصّة ذكاء الأعمال بوزارة العدل، أنّ إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في تلك الفترة بلغت 5198 عملية، مقابل 4824 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

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ووفقًا للمنصة، فإنّ منطقة الرياض، تصدرت القائمة بـ 3511 عقدًا تم توثيقه لشركات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 597 عقدًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 550 عقدًا، فيما شهدت المدينة المنورة توثيق 363 عقدًا، والقصيم بـ 74 عقدًا.

وسجلت منطقة عسير 36 عقدًا، تليها نجران بـ 22 عقدًا، ثم حائل بـ 19 عقدًا، فالجوف بتسعة عقود، وتبوك بستة عقود، ثم الحدود الشمالية بخمسة عقود، وجازان بأربعة عقود، إلى الباحة التي سجل فيها عقدان فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

يذكر أن وزارة العدل، أطلقت خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة، بما يمكن العملاء من توثيقها إلكترونيًا دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كتابة العدل.