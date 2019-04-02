شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» لـ«هيئة الصحفيين»: لم نمنع المصورين.. بعضهم تجاوز المنطقة المخصصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، موقفها حيال الانتقادات التي طالتها من قبل هيئة الصحفيين السعوديين، المتضمنة إقدام هيئة الطيران المدني على منع الصحفيين الإعلاميين والمصورين، من تغطية فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان لها أصدرته اليوم (الثلاثاء):

إشارة إلى ما نُشر في وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية، حول بيان هيئة الصحفيين السعوديين عن الشكوى المقدمة من بعض منسوبي وسائل الإعلام السعودي ومنعهم من التصوير لفعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة 1 - 2 أبريل 2019 في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.

فإن الهيئة العامة للطيران المدني توضح التالي:

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أولاً: تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أن دور الإعلام البناء وأجهزته المختلفة جوهري في تحقيق النجاح، وتؤمن بأهمية الرسالة الإعلامية ودورها السامي، إلى جانب المسؤوليات الضخمة التي يحملها الصحفيون تجاه المجتمع ومؤسساته وأفراده في خلق صورة إيجابية وعكس الحقائق بما يعود على المصلحة الوطنية.

ثانياً: وجهت الهيئة العامة للطيران المدني دعوات رسمية لكافة وسائل الإعلام والصحف المحلية والإلكترونية دون استثناء، لدعم تغطية الحدث إعلامياً، الذي يتشرف برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما له من أهمية كبرى في تعزيز مكانة المملكة في قطاع الطيران المدني إقليميا ودولياً، وهذا أحد أدوار الهيئة المهنية تجاه المسؤولية الوطنية.

ثالثاً: اتضح بعد استقصاء الأمر محل الشكوى وعبر الفريق المنظم للمؤتمر، أنه لا يتعدى سوى تجاوز عدد من المصورين للمنطقة المخصصة للتصوير، ما اضطر أحد المنظمين لدعوتهم للالتزام بخطة التنظيم والتوجه للمكان المخصص، وذلك قبيل بدء مراسم المؤتمر الرسمية، ولم يتم منع الإعلاميين من التصوير كما أشار البيان بل دعوة بعضهم نحو الالتزام بالتصوير في المكان المخصص وتكرار الدعوة لأكثر من مرة.

رابعاً: تُجدد الهيئة العامة للطيران المدني التزامها واحترامها لكافة الوسائل الإعلامية وممثليها، وأن نجاح الحدث والتغطية الإعلامية على الوجه المطلوب لا يمكن أن يتحقق دون تعاون كافة الأطراف.

وفي الختام، يسرنا في الهيئة العامة للطيران المدني استقبال أي استفسار أو توضيح إضافي حول الإجراءات أو الخطة المتعلقة بتنظيم «مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019» من خلال التواصل معنا في أي وقت.