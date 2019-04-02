- 1/2
- 2/2
أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،
وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.
وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.
"صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-02
أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،
وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.
وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:36 PM
قالت: آمنة والدراسات أثبتت عدم وجود رابط
أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،
وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.
وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.
، "صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.