، إشادة عالمية بتنظيم المملكة لسباق "الفورميلا 1" للزوارق والأبطال "هنا الإثارة مختلفة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - على مدار ثلاثة أيام، استضافت السعودية الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لـ"الفورمولا 1" للزوارق السريعة (F1H2O) للعام 2019 بمشاركة دولية من 11 دولة.

وأشادت وسائل الإعلام العالمية، التي حضرت المؤتمر، بالتنظيم العالمي للفاعلية والتي ضمت المضمار الأرضي الذي يحتوى على منصات الاعداد اللوجستي للزوارق، وأماكن استراحة اللاعبين، وأوناش الرفع، ومنصة الجماهير التي تستوعب أكثر من 2000 متابع، بالإضافة إلى النظم المرئية والصوتية التي غطت المكان ونقلت كل التفاصيل للجمهور، والجانب الآخر المنصات والمسارات البحرية للزوارق، وحضرت الوكالات العالمية، ونقلت بالتفاصيل الفاعليات مثل: وكالة "رويترز"، و"الأسوشيتدبرس"، والوكالة الفرنسية والألمانية والروسية، وتلك الوكالات تغطي إخباريًّا ما يعادل من % من أخبار العالم.

ما هو "الفورميلا 1"

ويعتبر سباق "الفورمولا 1" للزوارق السريعة واحدًا ضمن سلسلة سباقات الجائزة الكبرى التي تجري أحداثها في العالم، ومنها الشرق الأوسط بحضور أبطال العالم وكبار ممثلي F1H2O المنظمين لسباق "الفورمولا 1" للزوارق السريعة حول العالم، وتُعَد بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 أشهر البطولات البحرية عالميًّا، وتصل سرعة الزوارق إلى 160كم خلال أربع ثوان فقط من تشغيل المحرك، مع عدم وجود أي ناقل سرعة، ثم الدخول فورًا في منافسات السباق الذي يحمل قدرًا كبيرًا من المخاطرة، إلى جانب التشويق.

السعودية لأول مرة

وتستضيف السعودية الحدث الرياضي، لأول مرة في تاريخها، وستقام جولات السباق في الصين وبريطانيا؛ فيما ستكون الجولات الأولى والافتتاحية في السعودية، وتقرر أن تكون الجولة الختامية والنهائي في دولة الإمارات.

أبطال العالم

يُعد زورق أبو ظبي حامل كأس العالم في سباق الفورميلا لعام 2018، ثم فريق الفيكتوري من الإمارات، وأيضًا فريق الشارقة، ثم الفريق الأمريكي جيمي فوستر، وفِرَق من أوروبا وآسيا.

شكرًا السعودية

في تصريحات صحفية، أكد رئيس سباق «فورمولا1» للزوارق السريعة نيكولو دي سان جيرمانو، أن منظمي هذا الحدث وفّروا جميع مقومات الدعم اللوجيستية والتجهيزات الفنية؛ مقدمًا الشكر للهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

وقال: نعتذر من الجمهور السعودي الذي أبدى حماسة كبيرة في حضور هذا الحدث؛ ولكن للأسف منعتنا الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا من إقامة هذا السباق

وأضاف: هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها إلغاء لجولات نتيجة الظروف المناخية؛ فقد شهدنا حالات مماثلة في سباقات في دول عدة، ومن خلال وجودنا هذا الأسبوع في الدمام، تَعَرّفنا على حسن الضيافة التي يتميز بها الشعب السعودي وحماسهم الشديد تجاه هذه الرياضة، ونَعِدُهم بتنظيم سباقات أخرى في المستقبل؛ خصوصًا أن المملكة العربية السعودية تمتلك البنية التحتية اللازمة التي تؤهلها لاستضافة هذا النوع من الرياضات، وأكد أن الإثارة هنا مختلفة.