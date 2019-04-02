محمد بن مسعود - الدمام - تقديم المساعدات مستمر لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية بالبلاد أخلت السلطات الإيرانية 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة. ووفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي: إن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج. وأكد أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد. بسبب الفيضانات.. إيران تُخلي 70 قرية من منطقة غنية بالنفط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-02 أخلت السلطات الإيرانية 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة. ووفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي: إن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج. وأكد أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد. Advertisements 02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440 12:56 PM تقديم المساعدات مستمر لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية بالبلاد تقديم المساعدات مستمر لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية بالبلاد أخلت السلطات الإيرانية 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة. ووفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي: إن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج. وأكد أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد. ، بسبب الفيضانات.. إيران تُخلي 70 قرية من منطقة غنية بالنفط ،

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