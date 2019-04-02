«السند» يفتتح هيئة رياض الخبراء: ثمرة دعم وتوجيه القيادة

افتتح الرئيس العامّ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مبنى هيئة محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، بحضور المحافظ فهد بن حسن السلطان، وأفاد بيانٌ أصدرته رئاسة الهيئة، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الدكتور السند التقى المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم ووجّه بتنفيذها، كما تجوّل في مبنى المركز واطلع على مرافقه، واستمع لشرحٍ كاملٍ عن خطة تشغيل المركز ونطاق عمله والخدمات التي يوفرها، والتي ستُسهّل عمل الأعضاء للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويضمّ المركز قاعة اجتماعات وقاعات تدريب ومكاتب إدارية ومرافق خدمية.

وخلال الافتتاح قال السند، إنّ هذا المشروع هو استمرارٌ في خطة الرئاسة للتحوُّل من المباني المستأجرة للمباني المملوكة، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في تأكيد على عناية الدولة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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وتفقّد السند مشروع مبنى مركز هيئة الصفراء ببريدة، واطلع على مراحل إنجاز المشروع الذي يمثّل أحد المراكز المهمة بمنطقة القصيم، ووجّه بسرعة تنفيذ المشروع لتلبية احتياج المنطقة ولتفعيل أداء المركز بكامل طاقته.

دشّن محافظ البرك عبدالرحيم الحسين الهلالي معرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوي المتنقل بالمحافظة، ضمن الخطة التشغيلية لبرامج التوعية لهذا العام 1440. ويشتمل المعرض على موادّ توعوية تسهم في بث رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى كل شرائح المجتمع، بالإضافة إلى عرض مطبوعات من حملة «حصين» التي دشَّنها الرئيس العامّ للهيئة، والهادفة إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والطرق المثلى للتعامل الذكي مع التقنية.

وتمّ تفعيل المعرض في ملعب الحزم بمحافظة البرك، حيث تجوّل في رحابه عددٌ من الشباب مرتادي الملعب، بينما تقوم الهيئة ممثلة في قسم التوعية والتوجيه، بتفعيل المعرض خلال الأيام المقبلة في المدارس والأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة.