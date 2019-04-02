الوزير «الربيعة» في طريقه إلى «رابغ» لتدشّين ملتقى القلب.. الأربعاء

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، غدًا الأربعاء، ملتقى القلب 2019، الذي تنظمه تنظمه وزارة الصحة، خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري، في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

وأوضح نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع، أنه سيتم في بداية الفعاليات العلمية تكريم العديد من البرامج التخصصية الدقيقة والمتميزة في مجال أمراض وجراحة القلب، تشمل برنامج «نصل لقلوبكم».

كما تشمل برنامج «تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة»، بمركز القلب في المدينة المنورة، وخدمات القلب لضيوف الرحمن في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، إضافة إلى برنامج «القلب الصناعي» بمركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء.

أيضان تشمل برنامج «طب وجراحة قلب الأطفال»، بمنطقة القصيم ومبادرة الخدمات العلاجية لمختلف مناطق المملكة، نظرًا لما حققته وتحققه من نجاحات طبية كبيرة ونوعية تعكس النقلة والتطور الذي تشهده الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها في المملكة.

وبيّن أنه سيتم تقديم عروض موجزة لهذه البرامج والإنجازات التي تحققت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بإشراف مباشر من وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

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وأضاف الضويلع أن الملتقى سيستعرض العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث يتم عرض مبادرة «الجلطات القلبية الحادة في منطقة الرياض»، يقدمها استشاري أمراض القلب بجامعة الملك سعود، رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور حسام الفالح.

وهناك أيضًا مبادرة «الخطة الاستراتيجية الوطنية للقلب»، من مركز تحقيق الرؤية، ويقدمها كل من الدكتورة مجد البكر، والدكتور راكان الناظر، كما يتناول الملتقى أهمية البحث العلمي وتحديد الخطورة لأمراض القلب والشرايين من خلال عرض، يقدمه استشاري قسطرة القلب للكبار الأستاذ المشارك بكلية الطب ومركز الملك فهد لأمراض وجراحة القلب الدكتور خالد بن فايز الحبيب، إضافة إلى مبادرة تدريب القيادة 2030 بتقديم الدكتور خالد القطان.

وأشار الضويلع إلى أن عروض مبادرات «نحو تحقيق الرؤية 2030» تتواصل باستعراض مبادرة «قياس الخطورة المجتمعية لأمراض القلب والشرايين - عرض نتائج لعينة في مدينة الرياض»، وفرص التدريب والابتعاث في بريطانيا وأوروبا للأطباء والتمريض والفنيين، كما يتطرق الملتقى إلى مناقشة السحابة الإلكترونية للقلب، ومبادرة «تاجي».

وذكر استشاري جراحة القلب، مستشار نائب وزير الصحة للشؤون الصحية، الدكتور عادل طاش، أنه ستقام ضمن الفعاليات ورشة عمل لتطوير خدمات القلب ستتم خلالها مناقشة وتحليل تحديات مشاريع البنية التحتية والقوى العاملة والإمداد والخلوص إلى توصيات تسهم في تحسين الوصول للمرضى ورفع كفاءة الأداء وتحسين الجودة.

كما يتم إعلان برنامج؛ لإدارة البرامج ولوحة متابعة لتنفيذ توصيات ورشة العمل، وتُقام خلال اليوم الثاني للفعاليات العلمية، والثالث والأخير للملتقى ورشة عمل تدريبة؛ لتقييم قيادات وزارة الصحة بما فيها قيادات مراكز القلب، وذلك بمشاركة فريق استشاري من جامعة الفيصل وبرنامج القادة 2030 برئاسة الدكتور خالد القطان.