ولي العهد يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأرجنتيني

تلقّى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأرجنتين وفرص تعزيزها.

وكان ولي العهد قد زار الأرجنتين في 30 نوفمبر 2018، على هامش مشاركته في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة بيونس أيرس؛ حيث التقى زعماء وقادة ورؤساء الدول المشاركة، لا سيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جين بينج، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على هامش القمة.

هذا وتستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في عام 2020، وأعلن البيان الختامي للقمة التي عُقِدت في الأرجنتين، أنَّ أعمال القمة ستعقد في اليابان هذا العام (2019)، فيما تستضيفها المملكة في 2020.

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وقال البيان: «نشكر الأرجنتين على رئاستها مجموعة قمة العشرين واستضافة مؤتمر قمة بوينس أيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا المقبلة في اليابان في العام 2019، وفي المملكة العربية السعودية في العام 2020».

وتعهدت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (باستثناء الولايات المتحدة) بتحقيق أهداف اتفاق باريس حول التغير المناخي «التي لا عودة عنها»، ولفتت الدول الأعضاء في المجموعة إلى «المشكلات التجارية الحالية»، لكنها تجنبت ذكر التعهدات السابقة بمكافحة الحمائية التجارية»، وأكدت أن النظام التجاري المتعدد الأطراف لا يحقق أهدافه على صعيد النمو وخلق وظائف، وساندت في الوقت نفسه «الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية».

وترتبط المملكة العربية السعودية بجمهورية الأرجنتين بعلاقات ممتدة في مجالات متنوعة سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا ورياضيًّا وغيرها، كما تقوم العلاقات الاقتصادية بين البلدين على اتفاقيات، ويمثل مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس بعدًا مهمًا في العلاقات الراسخة بين البلدين منذ افتتاحه في عام 1421هـ.