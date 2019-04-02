السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يرأس غداً الاجتماع الثاني لهيئة تطوير الرياض



الرياض 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، غداً , الاجتماع الثاني للهيئة للعام الحالي، وذلك بمقر الهيئة في حي السفارات.

وسيتناول الاجتماع مناقشة عدد ٍمن القضايا التي تتعلق بالموضوعات التخطيطية والحضرية في مدينة الرياض .

// انتهى //

13:52ت م

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