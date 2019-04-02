

حائل 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

التقى وكيل جامعة حائل للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو ,اليوم , مدير عام صندوق التنمية الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل, وذلك بالمدينة الجامعية بحائل.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المستقبلية بين الجامعة وصندوق التنمية الصناعي.

كما أطلع الدكتور إبراهيم المعجل خلال اللقاء على مرافق مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية والتعرف على أهدافه والمشروعات المنفذة وكذلك مسرعة الأعمال الناشئة ومرافقها, كما شاهد بعضاً من البرامج التي يتم العمل عليها .

وناقش مدير عام صندوق التنمية الصناعي مع أصحاب المشروعات الذين تحتضنهم المسرعة والريادين والرياديات والمهتمين والمهتمات أهم التحديات التي يواجهونها في مشروعاتهم الريادية ذات الطابع الصناعي.

// انتهـى //

13:48ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل جامعة حائل يلتقي مدير الصندوق الصناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.