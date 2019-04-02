السعودية اليوم / الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم بإطلاق السجناء بالمنطقة الشرقية في قضايا حقوقية



الرياض 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

رفع الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم" فهد بن عبد الله الراجح شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - على ما تضمنه التوجيه الكريم القاضي بإطلاق جميع السجناء بالمنطقة الشرقية في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً ، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها ـ أيده االله ـ إلى المنطقة.

وأكد الراجح أن هذا التوجيه يؤكد اهتمام وعناية ولاة الأمر - حفظهم الله - المستمر بأبنائهم والسعي في لم شملهم بعوائلهم، كما أنه يعكس حباً وعطفاً ولفتة أبوية من خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ تجاه أسرهم وحل معاناتهم جراء هذه المطالبات التي عجزوا عن سدادها، مؤكداً أن هذا يجسد امتدادا لتوجيهات كريمة سابقة في نفس السياق لمناطق مختلفة من مناطق المملكة.

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13:47ت م

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