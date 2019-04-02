السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي



جيزان 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بوكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، والوفد المرافق متمنيًا لهم التوفيق في زيارتهم والأعمال المناطة خلال الزيارة, منوهًا سموه بما حققته وستحققه وزارة التعليم والإدارات التعليمية التابعة لها من النتائج والإنجازات على المستويين المحلي والعالم.

وأبرز سموه الدور والجهود الكبيرة التي حققها طلاب وطالبات المنطقة والإنجازات التي حققوها في عدد من المحافل والمسابقات المحلية والخارجية، التي حازوا فيها على مراكز متقدمة، مما يعكس ما تقدمه المدارس بالمنطقة من جهود كبيرة في هذا المضمار إلى جانب دور الأسرة.

وأشار الأمير محمد بن ناصر لما تزخر به المنطقة من طاقات بشرية مهولة ومسلحة بالعمل والمعرفة والحرص والعمل الجاد على تحقيق أعلى وأفضل المستويات في شتى المجالات التعليمية والعلمية والثقافية وغيرها، مؤكدًا أهمية الدور المناط بالمؤسسات التعليمية في المنطقة في تأدية رسالتها على أفضل وجه, ما نتج عنه تميز في المخرج والمنتج التعليمي بما يضمن مواصلة النهضة والتطور وإكمال مسيرة النماء والعطاء.

وأطلق سمو أمير جازان خلال اللقاء مبادرة بوابة المستقبل مستمعًا لشرح مفصل عنها من مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عن المبادرة التي سيستفيد منها 11000 طالب وطالبة في 50 مدرسة من المدارس التابعة لإدارة تعليم صبيا, بما يعزز التحول نحو بيئة رقمية تفاعلية تعليمية ممتعة تعزز الإستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعلم الذاتي, وتسهم في تقدم المتعلم والمعلم من خلال تغيير النمط التقليدي للتعليم والتحول نحو بيئة تعليمية رقمية تفاعلية يكون محورها المتعلم، عبر تطبيق أساليب تربوية متنوعة توجه البيئة المدرسية نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية، والتوسع في عمليات التعلم إلى خارج نطاق البيئة المدرسية، وبناء منظومة متكاملة تربط جميع أطراف العملية التعليمة بالتعلم الذاتي للتحول إلى بيئة تعلمية إلكترونية والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية, والاستفادة في ذلك من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة والقيام بتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.

من جهته قدم وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني شكره لسمو أمير منطقة جازان، على دعمه واهتمامه بالتعليم في المنطقة ومتابعة سمو نائب أمير جازان والذي أوجد كفاءات متميزة ومبدعة ساهمت في رفع اسم الوطن عاليًا في كافة المحافل المحلية والدولية .

// انتهى //

13:46ت م

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