السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يشهد التوقيع على مذكرات التعاون بين التعليم بالمنطقة وعدد من الجهات



الرياض 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض , بمكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي, ومدير إدارة مكافحة المخدرات اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي, ومدير إدارة مرور الرياض العميد سليمان بن عبدالله الزكري, ومدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة الرياض ماجد بن عبدالعزيز الفراج, ورئيس مجلس الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان .

ورحب الأمير فيصل بن بندر بالجميع, مؤكداً أهمية تفعيل الشراكات بين قطاع التعليم والإدارات ذات العلاقة في مجالات متعددة وهادفة .

وشهد سمو أمير منطقة الرياض بحضور سمو النائب, التوقيع على عدد من مذكرات التعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارة مرور الرياض وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض والجمعية الخيرية لصعوبات التعلم .

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13:46ت م

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