السعودية اليوم / انطلاق الملتقى العلمي السنوي الرابع للقطاعات النسائية الأمنية (عزيمة وطن)



الرياض 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

أقامت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اليوم, الملتقى العلمي السنوي الرابع للقطاعات النسائية الأمنية بعنوان (عزيمة وطن) وذلك في مقر المركز الوطني للقياس بالرياض.

ويستمر الملتقى ثلاثة أيام بحضور منسوبات شرطة الرياض، وحرس الحدود، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وإدارة مكافحة المخدرات بمجمع الأمل، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء، والحرس الوطني، والأحوال المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الدفاع، والجمارك، وجامعة نايف العربية.

وأوضحت مديرة الإشراف النسوي بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض سميرة صعبان أن الملتقى يهدف إلى تكاتف الجهود تحت مظلة واحدة للسعى في تحقيق الوعي العام لأفراد المجتمع والتعريف بأنواع المخدرات وطرق الوقاية منها، وإلى تطوير مهارات الذات في العمل الأمني والرفع من الكفاءات العاملة في القطاعات.

بعد ذلك تم عرض فيلم عن جهود المملكة وجهود رجال مكافحة المخدرات للتصدي لمهربي ومروجي المخدرات والعمل على اقتلاع تلك الآفة.

بعدها بدأ المحور الأول بمناقشة أربعة أوراق عمل مقدمة من منسوبات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وهي: (دور القطاعات الأمنية النسائية في تحقيق رؤية المملكة 2030م)، و(سبل تعزيز وعي الأسرة لوقاية الأبناء من تعاطي المخدرات) للدكتورة هدى سليمان، وتناولت الدكتورة شهلة الطيب ورقة العمل الثالثة بعنوان (الأمن النفسي والوقاية من المخدرات), واختتم المحور الأول بورقة عمل (علامات الإدمان لدى المراهقين وكيفية التعامل معها) قدمتها الدكتورة أماني موسى.

عقب ذلك تحدثت الدكتورة تهانى الحربي من معهد التدريب الجمركي في المحور الثاني للملتقى (فن صناعة القرار).

وسيستكمل الملتقى مناقشة مواضيعه في أيامه الثلاث المتتالية.

// انتهى //

13:45ت م

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