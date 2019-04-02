السعودية اليوم / الأمير تركي بن هذلول يلتقي مدير تعليم منطقة نجران



نجران 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - بذوي الاحتياجات الخاصة وتسخير كافة الإمكانيات لهذه الفئة الغالية.

وخلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، بمدير إدارة التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي يرافقه عدد من منسوبي تعليم المنطقة ومجموعة من طلاب وطالبات " فئة التوحد" ، أكد سموه أن المملكة العربية

وتسلّم الأمير تركي بن هذلول تقريرًا عن جهود التربية الخاصة بنين وبنات بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، اشتمل على البرامج التي يتم تقديمها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الإنجازات التي حققها عدد من طلاب وطالبات التربية الخاصة بالمنطقة على مستوى المملكة.

وثمّن سموه جهود إدارة تعليم منطقة نجران, مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود في تقديم البرامج والخدمات التي تساعدهم في البروز والتميز في العديد من المجالات.

// انتهى //

13:15ت م

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نجران 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - بذوي الاحتياجات الخاصة وتسخير كافة الإمكانيات لهذه الفئة الغالية.وخلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، بمدير إدارة التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي يرافقه عدد من منسوبي تعليم المنطقة ومجموعة من طلاب وطالبات " فئة التوحد" ، أكد سموه أن المملكة العربية السعودية من الدول السباقة إلى رعاية ودعم أطفال التوحد, مشيدًا بالبرامج التي تقدم لهم من قبل الجهات الحكومية والجمعيات ذات العلاقة مما كان له الأثر الإيجابي في مساعدة هذه الفئة الغالية من التعايش مع أفراد المجتمع.وتسلّم الأمير تركي بن هذلول تقريرًا عن جهود التربية الخاصة بنين وبنات بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، اشتمل على البرامج التي يتم تقديمها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الإنجازات التي حققها عدد من طلاب وطالبات التربية الخاصة بالمنطقة على مستوى المملكة.وثمّن سموه جهود إدارة تعليم منطقة نجران, مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود في تقديم البرامج والخدمات التي تساعدهم في البروز والتميز في العديد من المجالات.// انتهى //13:15ت م0082

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