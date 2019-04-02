السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية بنين



الرياض 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، اليوم، سفير جمهورية بنين لدى المملكة متائرو فاضلو .

وتم خلال الاستقبال بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجهورية بنين في مختلف المجالات، وبخاصة العمل البرلماني، وسبل تعزيز أعمال لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى بالمملكة، والجمعية الوطنية بجمهورية بنين؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين .

// انتهى //

13:12ت م

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