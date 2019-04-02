السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل أمين المنطقة ويتسلّم التقرير الختامي لمهرجان التمور



بريدة 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم, أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، يرافقه الأعضاء الشركاء لمهرجان التمور في الميدان، الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه التقرير الختامي لمهرجان التمور لعام 1439هـ.

وكرّم سموه خلال اللقاء اللجان المشاركة بالمهرجان، كما اطلع سموه على ماتحقق خلال فترة المهرجان من إنجازات في مجالات التسويق والتطوير والتنمية.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم، مشيدًا بما شاهده واطلع عليه خلال التقرير من أرقام وإنجازات تحققت في مهرجان التمور لعام 1439هـ ، موصيًا الجميع بأهمية الاستمرار الذي يسهم بشكل فاعل ورئيسي بخلق أفكار جديدة لتحقيق النجاحات في هذا المهرجان عامًا بعد عام.

وأعرب المهندس المجلي عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم, مؤكدًا أن المهرجان يسير وفق الخطط المرسومة للوصول لطموح المهتمين من المستثمرين والمستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات التي تحققت لمهرجان التمور والتطور الكبير الذي شهده العمل يبرهن ويوضح الاهتمام والمتابعة الكبيرة من سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه اللذين وقفا على أدق التفاصيل في جميع شؤون المنطقة حتى تحققت المكانة المتقدمة والمكتسبات المختلفة في شتى المجالات.

// انتهى //

13:12ت م

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