

الدمام 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

افتتح عميد كلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور تركي بن مشهور العنزي اليوم، المعرض التوعوي الذي ينظمه قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية بالكلية لطالبات السنة الثالثة تحت عنوان (سلامة المريض أولا )‎ بحضور الطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وأفاد الدكتور العنزي أن المعرض يسلط الضوء على جانب مهم من جوانب السلامة وهو سلامة المريض الذي تعد أحد أهم الأولويات التي يجب أن يحرص عليها المريض وكذلك الطواقم الطبية وأسرته وتجنب المخاطر التي قد تحدث - لا قدر الله-، مثمنًا الجهود المبذولة التي قدمتها الطالبات للخروج بأفضل النتائج من المعرض والاستفادة من أدوات تقنية المعلومات لتطبيق حلول مبتكرة في مجال سلامة المرضى.

من جانبها أكدت المشرفة على المعرض الدكتورة دعاء الجابري أهمية قضية سلامة المرضى، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للرفع من مستوى السلامة وأولوياتها عند المريض، مشيرًا إلى أن المعرض نشاط طلابي تطبيقي لخدمة المجتمع كجزء من مادة تطوير جودة الرعاية الصحية ويهدف إلى توعية المريض وأسرته وتعزيز دوره وتمكينه ليكون أول جدار أمان لضمان سلامته ومشاركته في المنظومة الصحية والمجتمعية.

وأضافت الدكتورة الجابري، أن المعرض ينقسم إلى ستة أركان مستوحاة من الأهداف الدولية لسلامة المرضى، تستعرض خلاله الطالبات أمثلة لجهود وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات وسياسات لحماية المريض أثناء تلقيه الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الأولية، وإبراز دور تقنية المعلومات بشكل خاص في المساهمة بتطوير مفهوم سلامة المرضى وزيادة فعالية الرعاية الصحية.

// انتهى //

13:12ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ افتتاح معرض "سلامة المريض أولا" بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.