السعودية اليوم / أندية الحي بتعليم مكة تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات



مكة المكرمة 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

كثفت أندية الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة البرامج التي تُسهم في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي، حيث قدمت (53) نادياً للبنين والبنات دورات تدريبية في اختبارات القدرات والاختبارات التحصيلية وسلسلة من دروس التقوية لمادة الرياضيات والعلوم والكيماء والكتابة والإملاء واللغة الإنجليزية .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن إدارة التعليم أعدت خططها التشغيلية والتنفيذية في الإسهام برفع المستوى التحصيلي الدراسي للطلاب والطالبات منذ مطلع العام ,بما يخدم مستواهم التحصيلي في الاختبارات الوطنية والدولية والمركزية؛ منها توظيف حصص النشاط بما يعود عليهم بالنفع وتسخير أندية الحي في تقديم برامج ودروس للتقوية في المعرفة العلمية وفي إتقان مهارات القراءة والكتابة، مبيناً أن الأندية تعمل على المساهمة في استعداد طلاب وطالبات الحي الجيد للاختبارات ومساندتهم في التركيز الجيد على المهارات الأساسية مع المساهمة في تقديم وسائل علاجية لبعض الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات مع مراعاة الفروق الفردية لديهم.

وأكد الحارثي ضرورة دعم الأسر هذه الأيام في توجيه الأبناء نحو تنظيم الوقت والاستذكار الجيد، منوهاً بحرص تعليم مكة كل عام على إطلاق خطط علاجية تُسهم في علاج ضعف مهارات القراءة و الكتابة التي تؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي عند الطالب، بحيث يمكن تطوير هذه المهارة من خلال حصول الطالب على التغذية الراجعة.

وتضمنت البرامج التدريبية التي التحق بها أكثر من 20 ألف طالب وطالبة دورتي التحصيلي ، وفن التعامل مع اختبار القدرات اللفظي والكمي ، وبرنامج تدريبي بعنوان ( نحن بجانبك في اختبار القدرات العامة) ، وبرنامجي دروس التقوية لمواد الرياضيات، واللغة الانجليزية ، والإملاء والخط .

// انتهى //

13:06ت م

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