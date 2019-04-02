السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لـ" شهر رمضان "



عرعر 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية أمس, الاجتماع التنسيقي الأول لخطة تجهيزات الجوامع والمساجد بقاعة الاجتماعات بالفرع لاستقبال شهر رمضان للعام الحالي برئاسة مدير عام الفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي .

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور والمقترحات لضمان تقديم الخدمات لمرتادي بيوت الله والخروج بتوصيات يتم تطبيقها .

// انتهى //

13:04ت م

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