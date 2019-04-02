انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف علّقت قطر على استقبال مشجعي دول الحصار بالمونديال؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:49 مساءً - أكدت دولة قطر التزامها استقبال المشجعين السعوديين والإماراتيين حتى لو استمرت الأزمة الخليجية الحالية 3 سنوات مقبلة، حتى موعد انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تحتضنها الدوحة، شتاء عام 2022.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في حوار مع صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، إن بلادها ملتزمة في مونديال 2022 استقبال مشجعي السعودية والإمارات حتى في حال استمرار الأزمة الخليجية.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، حصاراً خانقاً على قطر في 5 يونيو 2017؛ بزعم "مكافحة الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة جملة وتفصيلاً، وتؤكد أنها تواجه "حملة أكاذيب وإجراءات تستهدف النيل من سيادتها والتنازل عن قرارها الوطني المستقل.

وشددت على أن ترحب بالجميع على أرضيها، مشيرة إلى أن مشجعي دول حصار قطر "لن يواجهوا أي نوع من التمييز"، لكنها في الوقت نفسه عبرت عن أملها في حل الأزمة الخليجية قبل مونديال 2022.

ولفتت إلى أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 تعطي شعوب المنطقة بعض الأمل لأول مرة منذ سنوات، كما أنها يُمكن أن تُظهر للعالم أن منطقة الشرق الأوسط لا تتعلق بالصراع فحسب، وليست كلها حروباً.

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وأعربت الخاطر عن أملها في توحيد الوجهة العالمية نحو قطر بمناسبة بطولة كأس العالم 2022، التي تبني من أجلها الدوحة سلسلة من الملاعب الحديثة والمكيفة.

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم. كما تسلّم أميرها، في منتصف يوليو الماضي، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية.

وكثفت قطر جهودها لتوفير أفضل الفنادق، والمطارات، والموانئ، والملاعب، والمستشفيات، وشبكات الطرق السريعة، والمواصلات، والسكك الحديدية.

وتلك الخدمات أوجدتها قطر لاستقبال ما يزيد على مليون ونصف مليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.