شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. "الأرصاد" تصدر تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على نجران والان مع التفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، ويدمه، وخباش ، وشرورة، والأجزاء المجاورة، موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:50 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتوقعت الهيئة، في نشرتها اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ، عسير ، جازان، نجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة .