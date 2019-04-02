شكرا لقرائتكم خبر عن "سند محمد بن سلمان" يصرف 100 مليون ريال لـ 4200 من حديثي الزواج والان نبدء بالتفاصيل

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" أمس, بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة "سند الزواج"، التي تعدُّ إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.ذ

ويأتي ذلك الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

وتعدُّ مبادرة "سند الزواج" إحدى مبادرات برنامج "سند محمد بن سلمان"، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

ويقوم البرنامج بالتواصل المستمر مع المتقدمين وإشعارهم بآلية التقديم على المبادرات والإجابة على الإستفسارات وتوضيح سبل الحصول على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، علمًا أن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا عبر رابط التقديم: ‏https://snad.org.sa/marriage