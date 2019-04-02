شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يرعى «ملتقى القلب» في رابغ غدًا والان نبدء بالتفاصيل

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غدًا, ملتقى "القلب 2019" الذي تنظمه وزارة الصحة على مدى يومين في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

وأوضح نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع أنه سيتم في بداية الفعاليات العلمية تكريم العديد من البرامج التخصصية الدقيقة والمتميزة في مجال أمراض وجراحة القلب، تشمل برنامج "نصل لقلوبكم" وبرنامج "تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة" بمركز القلب في المدينة المنورة، و"خدمات القلب لضيوف الرحمن" في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، إضافة إلى برنامج "القلب الصناعي" بمركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء، وبرنامج " طب وجراحة قلب الأطفال" بمنطقة القصيم, ومبادرة الخدمات العلاجية لمختلف مناطق المملكة, وذلك نظرًا لما حققته وتحققه من نجاحات طبية كبيرة ونوعية تعكس النقلة والتطور الذي تشهده الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها في المملكة.

ولفت إلى أنها ستقدم عروض موجزة لهذه البرامج والإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وبإشراف مباشر ومتابعة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.