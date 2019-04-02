شكرا لقرائتكم فيديو.. إبراهيم نياز يوضح أهداف المركز الوطني أداء.. وهذه الوزارة الأكثر رضاً عند السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في المملكة، مؤخراً، تطبيق وطني لقياس رضا المستفيدين عن أداء الأجهزة الحكومية في المملكة بكل سهولة وشفافية.

وفي هذا السياق أوضح المهندس إبراهيم نياز، مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في حوار مع “العربية”، أن المركز الوطني، أُسس بقرار من مجلس الوزراء من شهر محرم عام 1437 بعد توصية تم رفعها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أكتوبر من عام 2015 أي قبل إطلاق رؤية المملكة 2030 التي أطلقت في شهر أبريل من عام 2016م.

وأضاف أن المركز مستقل تنظيمياً، ويتبع لرئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولدينا سبعة أعضاء من وزراء، ووزراء دولة بمجلس إدارة المركز.

وأشار إلى أن المركز معنيّ بقياس أداء الأجهزة العامة نحو تحقيق أهدافها ومستهدفاتها المعتمدة ضمن رؤية المملكة 2030 أو الأهداف الاستراتيجية ضمن استراتيحية المركز للأجهزة العامة أو الاستراتيجيات القطاعية.

بالإضافة إلى ذلك يقيس المركز مبادرات رؤية الملكة 3030 ويقوم المركز أيضا بقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة.

وأشار المهندس نياز إلى أن قطاع التجارة والاستثمار حاز على أعلى نسبة من حيث رضا المواطنين عن أداء الأجهزة الحكومية.

إطلاق تطبيق وطني

تتم عملية القياس بتحديد مؤشرات أداء خاصة بالأجهزة العامة وكذلك المبادرات التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 كما يتم قياس رضا المستفيدين من خلال الاستبيانات أو عن طريق المتسوق الخفي أو عن طريق مجموعات التركيز بالإضافة إلى تطبيق “وطني”، الذي أطلق مؤخراً.

ويتم رفع هذه التقارير بشكل ربع سنوي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتم عقد جلسات لمراجعة هذه النتائج داخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما نقوم برفع التوصيات والتحديات التي تواجه الأجهزة العامة ويتم اتخاذ القرارات داخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل ربع سنوي.

ماذا تعرف عن تطبيق وطني

أُطلق تطبيق “وطني”، مؤخراً قبل أربعة أو خمسة أسابيع، حيث أُطلق بشكل تجريبي في شهر أغسطس من 2018 كان الهدف معرفة سلوك المستخدم وكيفية تحسين هذا التطبيق.

بعد ذلك تم التوجيه من مجلس إدارة المركز ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالإضافة إلى اللجنة الإعلامية العليا بالمجلس بإطلاق التطبيق رسمياً.

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أطلقنا التطبيق منذ 5 أسابيع تقريباً، والتطبيق يحتوي على 30 ألف مركز خدمة في جميع مناطق وقرى المملكة، وهناك 80 ألف خدمة معرفة داخل التطبيق، بالإضافة إلى 125 خدمة إلكترونية يتم تقييمها من خلال التطبيق.

المستهدفون من تطبيق وطني

المستفيدون من التطبيق هم المواطنون والمقيمون أو الزوار أو حتى المستثمرين، حيث يتم تقييم الخدمات عن طريق المستفيدين من خلال تطبيق وطني.

حالياً وخلال 5 أسابيع وصلنا لأكثر من مليون عملية تحميل “داونلود” للتطبيق، وهناك أكثر من 400 ألف مستخدم فعلي للتطبيق، وما زلنا في عملية الترويج لهذا التطبيق، والهدف الوصول بإذن الله لـ 5 ملايين مستخدم مع نهاية 2019م، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

ويدعم تطبيق وطني الذي أطلقه المركز مؤخرًا قياس رضا المستفيد بشكل محايد وشفاف، ويُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مراكز الخدمة، والخدمات الإلكترونية في جميع مناطق المملكة بهدف دعم الأجهزة العامة في عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها .

تطوير التطبيق بكوادر سعودية

وجاء إطلاق تطبيق “وطني” استناداً إلى مهام المركز المنصوص عليها في تنظيمه بأن يتولى دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين. منوهاً بأن المركز اعتمد من أجل تحقيق ذلك على أفضل البرمجيات والتطبيقات التقنية في مجال القياس.

تم تطوير تطبيق “وطني” بكوادر سعودية مؤهلة، أدخلت خواص تقنية جغرافية ذكية، أتاحت للمستفيدين المشاركة في تقييم الخدمات في جميع مدن المملكة وقراها، كما أن التطبيق يمتاز بإمكانية تحديد مراكز الخدمة والوصول إليها، ومعرفة الأعلى تقييماً، والاطلاع على تقييم المستفيدين الآخرين لمراكز الخدمة والخدمات، وهو ما يحاكي بعض التطبيقات العالمية الرائدة والمتميزة بخدمة العملاء، كتطبيق فورسكوير، وتريب أدفايزر.

تفعيل رسالة المركز

ومن المتوقع أن يسهم التطبيق، بمشية الله في تفعيل رسالة المركز القائمة على متابعة الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة، ودعمها ومساندتها للوصول لأهدافها الاستراتيجية ومبادراتها وبرامجها المرتبطة برؤية المملكة 2030.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق عبر نظامي التشغيل IOS و Android ، ويمكنهم التقييم عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق watani.gov.sa، وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنهم زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان (wataniAPP).