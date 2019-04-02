فيديو.. متهور يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب في وفاة عامل وإصابة آخر

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وثق أحد مقاطع الفيديو حادثة مأساوية في مخطط 2 بالشرائع بمكة المكرمة، حيث انحفرت مركبة بسرعة عالية، لترتطم بعد ذلك بزاوية في محل ”بنشر”.

Advertisements

وكان ثلاثة عمال جالسين في الموقع؛ ما أسفر عن وفاة مقيم يمني الجنسية وإصابة آخر، ثم تحركت المركبة من الموقع بشكل سريع، فيما هرع مرتادو الطريق لنجدة المصاب.

وتم دفن المُتوفى في مقبرة الشهداء بالشرائع والصلاة عليه في الحرم المكي الشريف، كما بدأت إدارة مرور العاصمة المقدسة التحقيق في الحادث.