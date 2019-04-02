حساب المواطن يعلن المدة المتبقية على إيداع الدفعة الـ 17 من الدعم

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الثلاثاء، أن المدة المتبقية على إيداع الدفعة السابعة عشرة للمستفيدين هي 8 أيام.

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وأشار البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه من المقرر أن يتم الإيداع في 10 أبريل.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.