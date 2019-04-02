الشيخ السديس يناقش الاستعدادات لشهر رمضان

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - واس

عقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم, اجتماعًا مع عدد من منسوبي الرئاسة, لمناقشة خطط الرئاسة واستعداداتها لشهر رمضان المبارك , وذلك بمقر الرئاسة بمكة المكرمة.

وحث الشيخ السديس الجميع على تكثيف الجهود, والاستعداد الأمثل لاستقبال المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام, والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، مثمنًا معاليه الجهود التي بذلت من قبل منسوبي الرئاسة العامة خلال موسم العمرة الحالي وما صاحبها من تميز في أداء الخدمة المقدمة للمعتمرين والزوار وقاصدي المسجد الحرام .

وأكد أهمية التعاون والتنسيق المباشر بين إدارات الرئاسة العامة والتركيز على جودة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله، والتعاون المستمر مع الجهات الأمنية والخدماتية, وضرورة الاجتهاد في الأعمال, والسعي الدائم للتطوير والمواكبة, لإحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

وشدد على أن الرئاسة ماضية قدمًا لتحقيق التطور الدائم عبر المحاور الأساسية في تخصصات الإدارات المعنية ومنها المحور التوجيهي بجميع أقسامه التوجيهية والإرشادية والهيئة والمصاحف والكتب والأمن الفكري وأهمية إيصال الرسالة وترجمتها بلسان المعتمر والزائر والمحور الخدماتي وما يقدمه من اهتمام في تطهير الحرم وسجاده المتميز، وإدارة الأبواب في استقبال المعتمرين والزوار، وخدمتهم عبر إدارة التنقل والاهتمام بتهيئة الساحات، والعناية بخدمات سقيا زمزم.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بتفعيل وتسريع الخدمات من خلال المحور الفني والتفني لاستقبال المعتمرين وتهيئة جميع المواقع للعناية برواد الحرمين و العناية بالتطبيقات الذكية, والمحور الإعلامي لإبراز الجهود والمنجزات المقدمة لخدمة المعتمرين, والمحور الرقابي لالعناية بالموظفين لأداء مهامهم, والمحور الاجتماعي لتقديم الخدمات للمجتمع كافه والعناية برسالة الحرمين المجتمعية والفكرية والتقنية والخدمية والتوجيهية.