الان تتابع “المدينة المنورة” تعلن آخر موعد لتقديم طلبات تصاريح إسكان الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة - الخليج 365: أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة، أن آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج هو نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1440/08/01هـ. ونشر الحساب الرسمي لإمارة المدينة المنورة عبر “تويتر” إعلان اللجنة، والتأكيد على سرعة التقدم لضمان إنهاء إجراءات إصدار التصريح في الوقت المحدد.

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