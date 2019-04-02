«الداخلية»: فتح القبول لرتب «وكيل رقيب» و«عريف» و«جندي أول» و«جندي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال). أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال). وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الأحد 2 شعبان إلى الخميس 6 شعبان 1440 من وإلى الساعة 10 صباحاً.



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