شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 462 سلة غذائية في مديرية حيران بحجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حجة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 462 سلة غذائية، تزن 34 طناً و188 كيلوغراما على النازحين من عبس إلى مديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 2772 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

Advertisements

صور

صور